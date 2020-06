Salvini sfotte De luca: non è manco capace di governare Mondragone...

24 giugno 2020 a

Quello tra Matteo Salvini e Vincenzo De Luca ormai è uno scontro all'ultimo sangue. Ogni giorno uno dei due assesta un colpo all'altro. Stavolta ad attaccare è il leader della Lega: “Il governatore che perde tempo a insultare la Lega e a lanciare slogan sui lanciafiamme anti-assembramenti, dovrebbe spiegare come mai non riesce a risolvere neppure il problema di Mondragone, provincia di Caserta, dove i cittadini italiani sono esasperati perché chiusi in casa per motivi sanitari mentre alcuni immigrati violano le regole come se nulla fosse. Dal caos rifiuti ai troppi ospedali chiusi, dalle ordinanze contro le pizze a casa al flop dei controlli, dagli insulti al sottoscritto agli accordi con i Mastella e i De Mita: i campani si meritano un governatore serio e non un battutista”, dice Salvini, che come il suo avversario fa di solito riesce a non nominarlo mai apertamente. Pochi giorni fa, ad esempio, De Luca era stato molto duro, forse andando anche oltre i limiti, chiamando Salvini "somaro" e facendo una battuta poco elegante sul suo "fondoschiena".