Salvini svela l'ennesima beffa di Conte: "Irpef e Ires rinviate di 20 giorni, gli italiani non sono scemi"

Matteo Salvini svela la beffa che il governo sta preparando per gli italiani. Il leader della Lega scrvie su Facebook e Twitter: "Ma pensano che gli Italiani siano scemi??? Il governo pensa di posticipare i versamenti IRPEF e IRES (30 miliardi di tasse per 5 milioni di cittadini) di ben..... venti giorni! Avete capito bene: dal 30 giugno al 20 luglio. La proposta della Lega e delle imprese era di rimandare i pagamenti almeno all’autunno: niente, proposta bocciata. Come se in 20 giorni cambiasse qualcosa. #governobocciato». Lo scivolone sull'Irpef e sull'Ires arriva subito dopo quello dell'Iva che è andato in scena ieri, quando il premier Giuseppe Conte è stato costretto a rimangiarsi gli annunci roboanti sul taglio dell'imposta sul valore aggiunto. Conte, infatti, ha dovuto ammettere che se il taglio dell'Iva si farà sarà "lieve e temporaneo". Insomma, il governo annuncia un giorno sì e uno no che interverrà sulle tasse ma, al momento, di operazioni concrete che diano un po' di respiro agli italiani non se ne vedono.