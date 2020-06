Gasparri smaschera il giochino di Tridico: la tabella che lo smentisce in diretta

Per il capo dell'Inps a Mezz'ora in più: a maggio 25mila senza cassa. Il senatore: bugia, la grafica dice ben altro

Per il presidente dell'Inps Pasquale Tridico le persone che al 31 maggio non avevano ricevuto i soldi della cassa integrazione erano 25mila. Un dato che non regge alla prova dei fatti e dei numeri, sostiene il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri che è tornato all'attacco di quello che definisce un "nemico della verità". La prova ulteriore? I numeri mostrati in tv durante la trasmissione di Rai3 Mezz'ora in più proprio mentre lo stesso Tridico snocciolava, non contraddetto, i suoi dati.

“Le dichiarazioni di Tridico, rese in una compiacente trasmissione Rai senza contraddittorio, confermano quanto sostengo e dimostrano quanto il grillino lottizzato al vertice Inps sia nemico della verità dei numeri", dichiara Gasparri in una nota. "Non regge il dato citato, ovvero che a maggio solo 25.000 persone non avevano ricevuto la cassa integrazione. A fine maggio molti dovevano ancora inviare le domande e l’INPS ancora non aveva concluso il processo autorizzativo. Come si fa a parlare di solo 25 mila lavoratori ancora senza prestazione?". Il divario è ampiamente dimostrato, ma a ulteriore prova Gasparri cita una tabella mostrata nella stessa trasmissione di Lucia Annunziata. E di cui "Tridico ha evitato di parlare, come la stessa conduttrice", e che "conferma che ho ragione io. Infatti è apparsa la scritta, fonte Inps, di 691.000 domande - i famosi SR41- non pagate al 19/6/2020. Ogni domanda SR41 di una azienda ovviamente riguarda più persone e si torna quindi al 1.200.000 di italiani senza pagamenti pur avendone da tempo pieno diritto, che denuncio da giorni".

Per Gasparri quelle di Tridico sono "fantasie" che mettono a rischio anche il personale dell’INPS, "che si ha fatto molto in questo periodo, ma viene esposto alla rabbia dei cittadini esasperati dal gioco dei dati. Poi il personale lavorava ma non è stata smentita la mia affermazione sul direttore generale nei giorni scorsi sull’isola Giannutri. Per lavoro? Tridico ha detto che il professore è il lavoro più bello, tornasse pure a giocare con i numeri senza fare danno a nessuno”, è il siluro finale del vicepresidente del Senato.

Tridico durante la trasmissione Rai aveva detto che "coloro che non hanno ricevuto la cassa integrazione, almeno una prestazione, sono 25.000 persone al 31 di maggio. Sono posizioni che noi stiamo valutando, perché sono anche difficili, sono errate, sono da valutare". E aveva ammesso che "4,7 milioni di prestazioni sono state anticipate, non pagate", dalle aziende. Ma il giochino dei numeri non regge più.