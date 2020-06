Le bugie di Inps e ministra Catalfo, niente cassa ancora a oltre un milione

17 giugno 2020 a

Ecco un documento riservato che circola all'interno dell'Inps e di cui Il Tempo è venuto in possesso che dimostra plasticamente la situazione al 15 giugno dei pagamenti della cassa integrazione. Quasi un milione di lavoratori sono ancora in attesa dei pagamenti di quella ordinaria e di quella in deroga (che è il vero buco), e a questi si devono aggiungere le circa 270 mila pratiche ancora non evase per il FIS (fondo integrativo solidarietà).

Tridico, il flop continua. Ora le Cig non pagate dall'Inps sono quasi 1,2 milioni

Contrariamente a quello che hanno affermato il presidente dell'Inps Pasquale Tridico e il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, il governo non ha mantenuto gli impegni. La tabella dà ragione alle polemiche innescate dal senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, e indica come la cassa integrazione ordinaria sia stata pagata al 79,8% degli aventi diritto, mentre la cassa in deroga appena al 66,4% di quelli che la stanno aspettando ormai da marzo.