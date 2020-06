Scandalo Cassa integrazione, Inps in confusione. Maurizio Gasparri: il presidente Tridico si deve dimettere

17 giugno 2020 a

Inps bloccato e cassa integrazione e sussidi non sono ancora stati erogati per oltre un milione di italiani. "Aumentano i cittadini senza cassa integrazione e senza Fis. A ieri sera sono saliti a 1 milione e 222mila. I vertici dell’Inps sono in confusione. Il presidente Tridico, in perfetto stile 5 stelle promette e non mantiene" denuncia il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri sullo scandalo cig. "L’Inps gioca con i numeri sulla pelle di milioni di cittadini che ancora non vedono un euro dopo quattro mesi. Il buon lavoro fatto dai dipendenti Inps è continuamente frustrato dalla incapacità dei suoi vertici".

E ancora: "L’ufficio stampa dell’Istituto previdenziale parla della sostanziale correntezza dei pagamenti, ma smentisco categoricamente quanto affermato da Tridico. La situazione è addirittura peggiorata rispetto alla precedente rilevazione".

I numeri sono impietosi. Al 15 giugno, per la Cassa Integrazione ordinaria su 1.657.145 aventi diritto i pagati sono stati solo 1.321.617; per la cassa integrazione in deroga su 1.828.613 aventi diritto sono stati pagati solo in 1.213.433; mentre per i fondi integrativi speciali 271.000 lavoratori devono ancora percepire l’assegno ordinario. Totale 1.222.000. "Una enormità. E dovevano essere pagati tutto entro il 12/6 - sottolinea Gasparri - Il Governo che vive di annunci e nasconde la realtà con inutili passerelle mediatiche come lo sono gli Stati Generali, ha fallito su un obiettivo fondamentale: la tutela sociale e previdenziale dei lavoratori costretti dalla crisi a stare a casa".

Infine l'affondo: "In un Paese serio quando gli obiettivi promessi non si raggiungono, ma, anzi, vengono miseramente falliti, chi ha promesso invano illudendo milioni di persone deve dimettersi. Il Presidente della Repubblica prenda atto di quanto successo e inviti Conte a mandare a casa Tridico per manifesta incapacità".