Cassa integrazione in deroga, un milione di italiani ancora senza stipendio

Franco Bechis 14 giugno 2020

Entro venerdì 12 giugno "pagheremo tutte le 419mila domande di cassa integrazione giacenti". Parola del presidente dell'Inps Pasquale Tridico a inizio della settimana che si chiude proprio oggi. Quando è arrivato il giorno fatidico il presidente dell'Inps si è fatto nuovamente intervistare per dire "le abbiamo pagate tutte". Non che fosse un gran successo saldare a metà giugno quel che serviva a dare uno stipendio di marzo a 6 milioni di lavoratori, ma almeno sembrava chiudersi la pagina più nera della gestione della crisi da virus da parte del governo di Giuseppe Conte. Ma a smentire Tridico e non di poco è un documento interno all'Inps che porta proprio la data fatidica, quella del 12 giugno 2020. Con una tabella che dice tutt'altro. Alla voce "pagamenti complessivi" i beneficiari risultano essere 5.707.018, ma a venerdì quelli che risultano essere stati pagati erano 4.704.493. Differenza: 1.002.525 lavoratori che...