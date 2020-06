Conte parla, Trump fa i fatti. L'economia Usa si rialza e solleva le Borse

16 giugno 2020 a

Mentre in Italia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si limita a descrivere libri dei sogni nei suoi Stati generali, mentre gli aiuti all'economia reale latitano, negli Stati Uniti di Donald Trump la macchina dei soldi è già ripartita. Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono aumentate del 17,7% da aprile a maggio, con una spesa parzialmente in ripresa dopo che il coronavirus aveva chiuso le attività, appiattito l’economia e paralizzato i consumatori nei due mesi precedenti.

La ripresa coinvolge anche la produzione industriale statunitense, che rimbalza dell’1,4% a maggio in seguito al parziale recupero dal blocco dei virus. Tutte le Borse mondiali beneficiano di questa notizia: Il Ftse Mib chiude in forte rialzo oggi e segna un +3,46% a quota 19.625 punti con banche e industriali in prima fila. Sponda importante al ritorno dell’ottimismo sui mercati è stata ancora una volta la Fed e poi anche le forti vendite al dettaglio Usa.

Le buone notizie sul fronte economico rafforzano anche la campagna elettorale di Donald Trump. I Democratici non potranno più imputargli la crisi economica.