Altro che la task force di Conte. I veri saggi li ha Casaleggio

Il rapporto "Niente resterà come prima" è più lucido e preciso. Che smacco per Palazzo Chigi

Franco Bechis 15 giugno 2020 a

a

a

Mi sono letto e riletto il rapporto della «task force» privata di Davide Casaleggio dal titolo «Niente resterà come prima» e scorrendo qua e là le idee lanciate da quel gruppo di cui fanno parte manager, economisti, giornalisti ed esperti vari mi è venuta un po’ di depressione. Non per quello che è scritto in modo sia pure schematico nel rapporto dell’Associazione Gianroberto Casaleggio, anzi. Ma perché idee e spunti buoni li trovo qui e fanno davvero impallidire il cumulo di sciocchezze e banalità prodotto da Giuseppe Conte e dai suoi esperti sgarrupati come da gran parte della squadra di governo perché al potere hanno mandato le terze e quarte file di Pd e M5s, mentre il meglio di quelle intelligenze che pure ci sono è restato fuori. Parto dalle conclusioni del rapporto scritte dallo stesso Casaleggio: «Il 2020 sarà l’anno in cui sarà necessario investire nell’economia oltre il 15% del Pil per sostenerla e rilanciarla.

Conte, invece di farti bello ascolta l'Italia che non ce la fa

Dieci anni di finanziarie tutte concentrate in un solo anno che presumibilmente ci sottrarranno la possibilità nei prossimi anni di poter investire ulteriormente se le scelte del 2020 non saranno in grado di creare valore da redistribuire in futuro. Investire nella direzione sbagliata potrebbe compromettere la stessa possibilità di sostegno futuro all’economia. Le decisioni dello Stato nel 2020 avranno un effetto esponenziale nel definire se l’economia dei prossimi 10 anni sarà di sussistenza o di rilancio economico».

Casaleggio, quella profezia del 2008: "Nel 2020 distrutti dalla Cina con le armi batteriologiche"

Un messaggio chiaro: bisogna aiutare chi ce la può fare e finire di assistere chi era già fallito prima della crisi da coronavirus, perché quei soldi che prenderemo ora a prestito per superare l’anno nero non ci saranno una seconda volta nel prossimo decennio, e non si può sbagliare nemmeno un euro. Quindi, scrive il rapporto, «molto schematicamente: aiutare solo aziende sane in crisi di liquidità. Evitare di investire in aziende decotte, perché sarebbe uno spreco di risorse». E ancora...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI