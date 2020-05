Questo è un pezzo del video prodotto dalla Casaleggio Associati nel 2008 sul futuro del mondo. Si chiamava "Gaia - The future of politics" e fu pubblicato spiegando: "È un video sperimentale del 2008 che ipotizza possibili scenari del futuro, ideato da Gianroberto Casaleggio".

Anni dopo sotto la pubblicazione fu aggiunta una avvertenza: "Gaia non rispecchia in alcun modo le intenzioni o la volontà né di Casaleggio, né del Movimento 5 Stelle". Ma certo va venire i brividi per la profezia sul 2020. Perché secondo le previsioni di 12 anni prima il mondo sarebbe stato piegato - come sta avvenendo - per un virus arrivato dalla Cina. Casaleggio aveva in realtà immaginato l'utilizzo di una arma batteriologica con cui sarebbe nata (e durata 20 anni) la terza guerra mondiale. Le conseguenze sulla popolazione sarebbero state gravissime: in vita alla fine sarebbe restato solo un miliardo di persone. Ma la Cina non avrebbe prevalso... Perché all'epoca Casaleggio non immaginava ancora la via della Seta né che proprio il M5s al governo in Italia sarebbe stato la testa di ponte dei cinesi in Occidente