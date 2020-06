I Dem preparano il piattino al premier. Lorenzo Guerini scalda i motori per il dopo-Conte

10 giugno 2020 a

a

a

C'è maretta nel governo. Soprattutto per la fretta del premier di convocare univocamente gli Stati generali dell'economia in programma venerdì a Villa Pamphili. E allora i Dem sono in ebollizione e, come riportato da La Stampa, stanno preparando un piano B per il dopo-Conte.

Video su questo argomento Difesa, Guerini al Question time: sosterremo industria di settore TMNews

Secondo le indiscrezioni del Nazareno, il grande tessitore sarebbe Dario Franceschini che, con Matteo Renzi e Luigi Di Maio, starebbe pensando al minstro Lorenzo Guerini come il prossimo premier al posto di Conte. Il diretto interessato finora nega ma è indubbio che la stima del Quirinale e la capacità di dialogo con tutti sono forti armi a suo vantaggio. Conte è avvisato