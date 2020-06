Salvini invoca il processo per strage: "Dopo i nazisti ora tocca ai comunisti cinesi". E umilia Pd e M5s

Dar. Mar. 09 giugno 2020 a

Matteo Salvini adesso invoca il processo per strage. Il leader della Lega si pone la domanda sui suoi profili social: "Dopo il processo ai nazisti tedeschi, il processo per strage ai comunisti cinesi?". Salvini si riferisce allo studio dei ricercatori di Harvard secondo i quali il coronavirus sarebbe iniziato a circolare a Wuhan già ad agosto, tanto che ad ottobre gli ospedali cinesi sarebbero stati già stracolmi.

Salvini prende in giro anche Pd e M5s che, nonostante tutti i silenzi e le omissioni da parte di Pechino, hanno continuato imperterriti a elogiare i cinesi in tutti questi mesi, come quando li hanno ringraziati per le mascherine donate all'Italia. Lo studio di Harvard ha utilizzato immagini satellitari con cui si vede chiaramente l'affollamento di auto davanti agli ospedali nei mesi in cui sarebbe scoppiata realmente l'epidemia in Cina.