Regionali e candidature, la cena della resa dei conti nel centrodestra

Salvini, Meloni e Berlusconi si vedono a cena per sciogliere gli ultimi nodi sulle candidature. Scontro su Caldoro e Fitto

Daniele Di Mario 08 giugno 2020 a

a

a

L'appuntamento è per le 20.30. Si avvicina al momento della verità nel centrodestra sulle regioni. Un chiarimento necessario tra i tre leader dei partiti della coalizione, negli ultimi mesi divisi proprio sui nomi dei candidati alle elezioni regionali. Campania e Puglia i principali nodi da sciogliere. Il vertice tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi annunciato per oggi, tuttavia tenersi in serata, non più alle 19, come previsto in un primo momento, alle 20.30.

D'Amato o Grimaldi, Salvini cerca un "top player" per battere De Luca in Campania

Lo slittamento, raccontano fonti parlamentari, è previsto dal fatto che i partecipanti rientrino nella Capitale del leader leghista , impegnato oggi in uno dei suoi tour estivi in ​​Abruzzo. Sul tavolo soprattutto in casi di Campania e Pugli a, dove Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni rivendicano, collegati, la candidatura a governatore di Stefano Caldoro e Raffaele Fitto. Nomi che però non va bene alla Lega. In Campania, la rinuncia di Catello Maresca ha fatto tornare Forza Italia su Caldoro , già governatore campano e sconfitto cinque anni fa proprio da quel De Luca che ora si ricandida e dai sondaggi è dato favoritissimo ,

Video su questo argomento Elezioni Regionali, Zingaretti: "PD disponibile ad alleanze larghe per battere la destra"