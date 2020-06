Paragone torna a casa: sto bene ma ho dolori ovunque

"Una donna stava facendo inversione a U, le sono andato addosso rompendo il finestrino. Messaggi da tutti, anche da premier, Renzi e Salvini"

Daniele Di Mario 04 giugno 2020 a

a

a

E' stato dimesso dall'ospedale ed è tornato a casa dopo il grave incidente avvenuto ieri al Foro Italia, a Roma. Gianluigi Paragone, giornalista e senatore, racconta nel corso della trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1 la dinamica di quei terribili momenti. «Per fortuna sono appena arrivato a casa, mi sono dimesso poco fa dandomi degli anti dolorifici», spiega Paragone.

Brutto incidente in motorino per Gianluigi Paragone. Ferito alla mano è in ospedale a Roma

«Ero in motorino all'altezza delle piscine del Coni (a Roma, vicino allo stadio Olimpico, ndr). Una signora ha fatto inversione a U per passare all'altra carreggiata e io sono andato addosso, ho preso lo sportello, rompendogli il vetro, tagliandomi la mano e facendomi maschio un po 'dappertutto. Sono rimasto sempre vigile ma ero ero preoccupato perché avevo un taglio vistoso sul dito della mano, perdevo molto sangue. E in più avevo dolori forti alle ginocchia, che non riesco a flettere ».

Paragone posta la foto dall'ospedale: mi dovrete sopportare ancora