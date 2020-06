Brutto incidente in motorino per Gianluigi Paragone. Ferito alla mano è in ospedale a Roma

03 giugno 2020 a

Brutto incidente in motorino per il senatore Gianluigi Paragone che ha sbattuto contro un'auto. L'ex grillino è stato trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma. L'incidente stradale alla guida del suo scooter è avvenuto attorno alle 15,30 davanti al ministero degli Esteri. Sul posto, dopo l'ambulanza, è sopraggiunta la polizia locale di Roma Capitale per i vari rilievi e accertamenti. Alla fine, ha riportato una ferita alla mano che andrà suturata. Per il resto sta bene. Farà solo un po di osservazione.