Zangrillo bacchetta Salvini: "Ha sbagliato ad abbassarsi la mascherina in piazza"

Il medico Alberto Zangrillo critica Matteo Salvini per il fatto che si è abbassato la mascherina più volte durante la manifestazione del centrodestra ieri a piazza del Popolo. "Se ieri ci sono state le piazze degli arancioni, dei verdi, o dei gialli che non si sono distanziate e non hanno rispettato le regole, non è colpa mia", dice il professor Zangrillo, direttore della Terapia intensiva al San Raffaele di Milano, ospite di "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1. ,

Zangrillo scatena la guerra dei virologi: "Il virus è morto", "No è vivo"

"Quando Matteo Salvini, ieri in piazza alla manifestazione del centrodestra, si è abbassato la mascherina, ha spiegato di averlo fatto anche perché, secondo gli esperti, il virus starebbe morendo", è stato detto a Zangrillo, il quale ha risposto: «Salvini ha sbagliato". Il ragionamento di Salvini, in realtà, non era legato alla mascherina abbassata. Ieri in piazza, infatti, il leader della Lega aveva detto: "La mascherina ce l’ho, sono felice di sapere che i numeri dei contagi siano bassi e spero abbiano ragione gli esperti che dicono che il virus sta morendo", riferendosi proprio a Zangrillo, il quale aveva spiegato che oggi il "virus è clinicamente inesistente".