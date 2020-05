Palamara è solo la punta dell'iceberg. Gasparri sgancia la bomba

29 maggio 2020 a

Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri si schiera contro gli scandali emersi negli ultimi giorni e che coinvolgono Csm ed esponenti della magistratura.

"Bomba sulla Procura di Roma". Gasparri, il caso Palamara in Parlamento

“Per l'ennesimo scandalo che travolge il CSM e la magistratura è necessaria un'indagine da parte del Parlamento. Intendo presentare una proposta in tal senso e voglio che si faccia luce su tante vicende. Il caso Palamara è gravissimo per i suoi intrecci e per la conferma di metodi all'interno del CSM, tutt'altro che trasparenti. Ma Palamara è soltanto la punta dell'iceberg. Leggiamo delle telefonate e dei messaggi di Legnini. Leggiamo il ruolo svolto da importanti procuratori come Pignatone, sempre presente alle spalle di vicende e di scelte che meritano di essere chiarite ed approfondite. Bisogna che agisca il Parlamento perché purtroppo sarà difficile che la stessa magistratura faccia tempestivamente luce. Basta vedere la lentezza con cui le vicende romane vengono esaminate dalla magistratura competente di Perugia. Del resto nomine e scelte del CSM in molti casi tendevano proprio a condizionare le sedi come quella di Perugia, con potere investigativo importante su sedi fondamentali come quella di Roma. Tocca al Parlamento agire. È indispensabile fare luce. Ciò che leggiamo conferma che i condizionamenti sulla politica sono stati pesanti. Silvio Berlusconi è stata la più importante e vittima di clamorose ingiustizie. I Governi di centrodestra sono stati stroncati da manovre tese a deviare il corso della democrazia, mediante un uso politico della giustizia. Oggi assistiamo alle code di quelle vicende e nel mirino sono finiti Salvini ed altri. Tutto ciò non può essere più accettato. Non bastano leggi, serve un'indagine parlamentare esaustiva e severa”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri