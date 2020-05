Passaporto sanitario contro la Costituzione. Boccia dice no

28 maggio 2020 a

Non è possibile un passaporto sanitario per la circolazione tra regioni. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, in audizione alla commissione Federalismo fiscale della Camera, trasmessa in streaming. Dopo lo scontro tra le regioni sulle riaperture del 3 giugno, il governo prova a fare chiarezza. E forse ne dice una giusta.

Video su questo argomento Mobilita' regionale, Boccia: "Regioni ad alto rischio non potranno partecipare" Agenzia Vista

«L’articolo 120 della Costituzione dice che una Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone. E inoltre se gli scienziati dicono che non ci sono passaporti sanitari, non ci sono», ha sottolineato Boccia.