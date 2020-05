Il messaggio di Orban a Salvini (con un vecchio Nokia) manda in tilt i rosiconi

26 maggio 2020 a

Il messaggio del premier ungherese Viktor Orban a Matteo Salvini per festeggiare il no della giunta per le Elezioni e le Immunità del Senato alla richiesta di processo sul caso Open Arms parte da un vecchio cellulare Nokia. "La tua battaglia è una buona battaglia. Siamo con te, Matteo!", scrive in un post il premier ungherese alfiere del sovranismo che posta su Facebook la foto del suo cellulare con l'sms al leader della Lega. "Caro amico! Congratulazioni. L’Ungheria è con te". Rilanciando il post del premier ungherese, Salvini commenta: "Grazie di cuore all’amico premier ungherese Viktor Orbán per il bellissimo messaggio".

Un messaggio che fa male a tutti quelli che volevano vedere l'ex ministro dell'Interno leghista alla sbarra per "sequestro di persona" nella vicenda dello sbarco dei migranti della nave Ong.

Open Arms, la Giunta del Senato dice no al processo a Matteo Salvini

Sui social gli anti-Salvini si attaccano al cellulare di Orban tra ironia e frustrazione complottista: "Ha un telefono usa e getta come gli spacciatori di Better Call Saul (la serie Netflix, ndr)", scherza uno. "Ha volutamente messo un telefono vecchio per raccogliere empatia/nostalgia presso chi non si può permettere telefoni recenti. Ogni scatto è marketing politico", scrive un altro non realizzando che il cellulare in foto è di Orban, non di Salvini. "La notizia è che Salvini e Orban comunicano con un usa e getta Il caro vecchio non hackerabile Nokia". Insomma ogni scusa è buona per gettare ombre sui sovranisti.