Open Arms, no al processo. Salvini: grazie ai senatori liberi

La giunta per le Elezioni e le Immunità del Senato ha respinto la richiesta del tribunale di Palermo di processare Matteo Salvini per il caso Open Arms. Sono stati sette i voti contrari alla relazione e quindi favorevoli al processo: uno del Pd, uno di Leu, quattro su cinque del M5S e l’ex grillino Gregorio De Falco. dopo il "no", Salvini ha parlato nel corso di una diretta social: "Il blocco della Open Arms - ha sottolineato - ci permise di far svegliare l'Europa. Bloccai lo sbarco e oggi la giunta del Senato ha detto Salvini ha fatto il suo dovere. Ora la parola passa all'Aula, dove Pd e M5s hanno la maggioranza. Io non avevo e non ho paura". Quindi "grazie ai senatori che hanno votato liberamente dicendo: Salvini ha agito nell'interesse degli italiani e in accordo con l'intero governo".