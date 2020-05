Open Arms, la Giunta del Senato dice no al processo a Matteo Salvini

26 maggio 2020 a

Open Arms, no al processo a Salvini. La giunta per le Elezioni e le Immunità del Senato ha respinto la richiesta del tribunale di Palermo di processare Matteo Salvini per il caso Open Arms. La votazione è finita 13 a 7. Sono stati sette i voti contrari alla relazione e quindi favorevoli al processo: uno del Pd, uno di Leu, quattro su cinque del M5S e l’ex grillino Gregorio De Falco.

No alla richiesta di autorizzazione a procedere, invece dai cinque senatori della Lega, dai quattro di FI, dell’esponente di FdI, di quello delle Autonomie Durnwalder e anche da parte della pentastellata Alessandra Riccardi e dell’ex grillino Mario Giarrusso. I tre senatori di Italia viva hanno deciso di non partecipare al voto.