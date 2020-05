Bufera social su un esperto di innovazione della provincia autonoma di Trento. "Per ora quelli con più morti siete voi lumbard e spero di vederli crescere sempre di più. Schiattate mer...", è la frase apparsa sul profilo twitter di Roberto Riggio, a capo dell'unità di ricerca Smart Networks and Services presso FBK, la Fondazione Bruno Kessler di proprietà della provincia autonoma di Trento. Un attacco alla Lombardia e ai morti per il coronavirus che non è passato inosservato. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto con un tweet: "Ancora squallore, ancora scherzano sui nostri morti. Viva la Lombardia e viva l’Italia, dalla sofferenza degli ultimi mesi rinasceremo più forti di prima, alla faccia di 'persone' come questa".

Il ricercatore, scrive La voce del Trentino, ha poi ritrattato quanto scritto e ha accusato di aver subito un intrusione da parte di ignoti nel suo profilo Twitter.