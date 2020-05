"Spero che la mascherina, oltre ad essere un presidio per la sicurezza, diventi la moda dell'estate. Sarebbe un bel segnale se si investisse la creatività italiana. Tanto dobbiamo indossarle, inutile girarci intorno: deve diventare come un foulard, una catenina, un braccialetto perché, fino a che non c'è il vaccino, dobbiamo portare le mascherine". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza di oggi all'ospedale Spallanzani di Roma