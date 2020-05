Chissà, forse in buonafede il governo di Giuseppe Conte avrà immaginato a inizio di questa crisi di nominare un commissario al disastro coronavirus. Ma c'è stato un errore semantico nella scelta di Domenico Arcuri, perché quella nomina in poche settimane si è rivelata quella di un disastro di commissario. Non ha risolto un solo problema di quelli che esistevano, ma è riuscito a complicarli quasi tutti però vestendo panni e mimica da John Wayne e sparando pistolettate a chiunque fosse nei suoi dintorni. La scena madre è naturalmente quella delle mascherine a 0,50 euro che un giorno il nostro John Arcuri ha promesso agli italiani, assicurando: “da lunedì le trovate in ogni farmacia”. Non c'erano. Il martedì nemmeno. Il mercoledì ogni farmacia italiana ha appiccicato alla vetrina un cartello: “Qui non ci sono mascherine a 0,50 euro più Iva (già perché l'Iva il commissario se l'era dimenticata)”. Giovedì agli italiani che erano stati presi in giro iniziava a montare un po' di rabbia. Così John Arcuri ha...

