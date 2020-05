Clandestini, via libera alla regolarizzazione. E ora che fanno i grillini?

Decreto rilancio, passa la regolarizzazione degli immigrati clandestini. Secondo alcune indiscrezioni, nella notte si sarebbe raggiunto l'accordo per inserire nel decreto rilancio in via di approvazione le misure tanto discusse per la regolarizzazione dei clandestini. Nei giorni scorsi sul provvedimento la ministra Bellanova aveva alzato le barricate, arrivando addirittura a minacciare le dimissioni. E ora cosa farà il M5s che aveva sempre osteggiato la misura e ora, invece, se la vede inserita del decreto rilancio?

Secondo il Viminale la regolarizzazione riguarderebbe 500 mila stranieri e sarebbe attuata attraverso permessi di ricerca di lavoro della durata di 6 mesi da consentire con il vaglio dell'Ispettorato del Lavoro. E poi verrebbe consentita al datore di lavoro l'emersione del lavoro in nero.