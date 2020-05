Altro che coronavirus, Conte pensa ai clandestini. Salvini sgancia la bomba sul governo

Coronavirus e clandestini, Matteo Salvini sgancia la bomba sul governo Conte. «Il governo sta lavorando a una maxi sanatoria per immigrati clandestini, a una regolarizzazione di massa di immigrati clandestini, è vero, anche se non l’abbiamo sentito su nessun telegiornale, il Tg1 non ha detto niente, il TG7 non ha detto niente». Così Matteo Salvini, parlando nel corso di una diretta Facebook, punta il dito sul governo e sul ministro Bellanova.

«È una maxi sanatoria, una regolarizzazione mai vista in precedenza - spiega - Bellanova, ministro dell’Agricoltura parla addirittura di 600.000 immigrati da sanare dalla sera alla mattina per decreto, una vera follia». In tutto questo «adesso pare che al governo stiano litigando e stiano facendo il mercato degli schiavi: 200.000, 250.000, 300.000, 400.000, follia, vedremo di impedirlo in ogni maniera, democraticamente, dentro e fuori il Parlamento». «Ovviamente non è tempo di manifestazioni, di cortei, però sapremo come coinvolgervi», conclude Salvini.