Coronavirus, 70mila firme per il Patto per la libertà d'espressione

Settantamila firme raccolte finora per il Patto per la libertà d'espressione. La petizione è rivolta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ripristinare le libertà costituzionali calpestate dall'emergenza coronavirus.

L'appello chiede "il totale ripristino delle loro libertà, anche quella di scegliere come vivere e come morire...Se tutto quello che è avvenuto in questi mesi ti ha lasciato dentro un forte sapore di amaro, e quel retrogusto poco piacevole che deriva dalla sensazione di avere subito molto, enormemente di più di quello che sarebbe stato giusto, e perfino di quanto saresti stato disposto a tollerare, allora firma l’appello al Presidente della Repubblica che puoi leggere cliccando su “Leggi la petizione“, qui sotto. E soprattutto, amico mio, fai firmare i tuoi conoscenti, i tuoi amici, i tuoi… fratelli".