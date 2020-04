Conte in Aula alla Camera senza mascherina. Insorge l'opposizione e Fico sospende la seduta

Caos alla Camera dei deputati per l'informativa sull'emergenza coronavirus del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier arriva nell'Aula di Montecitorio, ma non indossa la mascherina. I parlamentari dell'opposizione insorgono: "Se la deve mettere - urlano - le regole devono essere uguali per tutti". Il presidente della Camera, Roberto Fico, fatica a placare le urla. Fico ricorda che come da decisione in conferenza dei capigruppo si era deciso di non indossare la mascherina quando si parla dai banchi del governo, rispettando le distanze di sicurezza. Alcuni deputati allora si sfilano la mascherina, come Paolo Paternoster della Lega. Fico gli intima di indossarla: "Onorevole Paternoster non può fare così. Si rimetta la mascherina". Alla fine Fico è costretto a sospendere la seduta per cinque minuti. Dopo, alla ripresa, la protesta è rientrata. E Conte può iniziare a parlare ai deputati.