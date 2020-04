"Emettiamo bollettini quotidiani". Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si scaglia contro i responsabili di un audio diffuso su whatsapp che sosterrebbe falsità gravissime sul numero morti per coronavirus sul territorio. "Noi siamo trasparenti" ha dichiarato il governatore in conferenza dopo aver annunciato di aver fatto fare un'indagine interna. "Gli audio che girano su whatsapp sono imbarazzanti" denuncia il governatore. "Capisco i cittadini ma le pompe funebri non fanno alcuna classificazione, chi ha diffuso l'audio sui social - avverte il governatore ne pagherà il conto perché ha diffuso inquietudine". E spiega: "Ci sono dei parametri tecnico-legali per i quali i pazienti vengono classificati secondo indicazioni previste dall'Oms".