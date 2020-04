"Le scuole riaprono a settembre, dal 4 maggio più spostamenti, i prezzi delle mascherine saranno calmierati e c'è il massimo impegno contro la burocrazia per facilitare l’arrivo degli aiuti finanziari alle aziende". Il premier Giuseppe Conte in un'intervista esclusiva al quotidiano La Repubblica, anticipa alcuni dei contenuti del provvedimento che allenterà il lockdown. "Stiamo lavorando per consentire la ripartenza di buona parte delle imprese" assicura il premier che avverte: "Non siamo ancora nella condizione di ripristinare una piena libertà di movimento, non sarà un liberi tutti" si legge nell'intervista.

"Il premier rassicura gli italiani sull'impegno a facilitare la ripartenza del Paese dopo il 4 maggio, puntualizzando tuttavia la volontà di procedere con cautela nel timore di prevenire colpi di coda della pandemia" scrive La Repubblica.

Sulla scuola e la questione riapertura a settembre spiega: "La scuola è al centro dei nostri pensieri e riaprirà a settembre - sottolinea il presidente del Consiglio - Ma tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico prefigurano rischi molto elevati di contagio, in caso di riapertura delle scuole. È in gioco la salute dei nostri figli, senza trascurare che l’età media del personale docente è tra le più alte d’Europa. La didattica a distanza, mediamente, sta funzionando bene. La ministra Azzolina sta lavorando per consentire che gli esami di stato si svolgano in conferenza personale, in condizioni di sicurezza".