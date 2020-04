Il piano del governo per la Fase 2 dell'emergenza coronavirus è pronto. Giuseppe Conte parla in conferenza stampa dopo una lunga domenica di incontri: "Ci sono stati dei momenti in cui l’epidemia sembrava sfuggire a ogni controllo. Ma avete manifestato tutti da Nord a Sud coraggio e senso di responsabilità". Adesso inizia la fase due: "Inizia la fase di convivenza con il virus, e dobbiamo dircelo chiaramente, la curva del contagio potrebbe risalire. Dobbiamo dircelo con chiarezza: il rischio c’è". "Se vuoi bene all’Italia devi evitare che il contagio si diffonda - è il messaggio del premier - Devi mantenere il distanziamento sociale, almeno un metro".

"Il Paese non riparte se non punta sulle imprese. Col nuovo decreto da 55 miliardi, ci saranno più aiuti agli autonomi e alle imprese. La nostra ripresa parte da un sostegno poderoso alle imprese. Stiamo studiando la possibilità di rinnovare il bonus da 600 euro con un semplice click, recuperando alcuni ritardi. Ma il nostro obiettivo non è avere più sussidiati ma più occupati: ci saranno anche finanziamenti a fondo perduto alle imprese anche con meno di dieci dipendenti. E poi sostegno per il turismo, non lasceremo gli operatori da soli".

“È chiaro che nel momento in cui il regime degli spostamenti resta limitato dovrà rimanere l’autocertificazione che è uno strumento rapido, basta compilare un semplice foglio. Questo però è indicativo del fatto che questo nuovo provvedimento non sarà un libera tutti, non possiamo permetterci di dire si esce liberamente. Comprendiamo che questo regime restrittivo è limitante, ma deve esserci un motivo per spostarsi”.

