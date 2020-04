"Mafiosi fuori, italiani reclusi". Così la Meloni umilia Conte

La notizia è di quelle che fanno sensazione: il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha disposto gli arresti domiciliari per Pasquale Zagaria, fratello del boss dei Casalesi Michele Zagaria, catturato nel 2011 dopo anni di latitanza. Pasquale Zagaria lascia così il carcere per gravi problemi di salute, per i quali non può proseguire la cura a Sassari a causa dell’indisponibilità della struttura sanitaria riconvertita per la cura del Covid-19.

Sulla questione il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede ha incaricato l’ispettorato di via Arenula di compiere accertamenti. Ma nel frattempo a tuonare contro il governo è la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: "Le follie ai tempi del coronavirus: I mafiosi a casa e gli italiani reclusi. Dopo la scarcerazione del boss Francesco Bonura oggi si spalancano le porte della galera per Pasquale

Zagaria, legato al clan dei Casalesi e fratello di Michele. Fratelli d’Italia denuncia da giorni questa vergogna ma Conte e Bonafede non muovono un dito. Il Governo ritiri immediatamente le circolari del Dap che consentono questa oscenità e ripensi la normativa carceraria per mettere fine a questo scempio. La pazienza è finita".