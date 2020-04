L'avviso di De Luca: "Il Nord riapre? E io metto in quarantena tutta la Campania"

Vincenzo De Luca minaccia di mettere in quarantena l'intera Regione Campania se i territori del Nord dovessero decidere di riaprire in anticipo le proprie attività rispetto alla fine del lockdown fissata per il momento dal governo al 4 maggio.

«Se dovessimo avere corse in avanti da parte di alcune regioni che presentino situazioni epidemiologiche preoccupanti, la Campania chiuderà i suoi confini a coloro che arrivino da queste regioni».

Così il governatore in diretta streaming su Facebook per fare il punto della situazione sull’emergenza Covid-19. «Per la fase 2 bisogna avere una grandissima attenzione. Le autorità scientifiche ci ricordano che in gran parte del territorio italiano siamo ancora nella fase 1. Ho ascoltato in questi giorni pareri di presidenti di Regione del Nord ma anche del Sud, che premono per riaprire tutto. In Lombardia ancora ieri abbiamo registrati 1000 nuovi contagi, in Veneto 400, in Piemonte, 800. Questa è la realtà. Il pericolo è che se in una regione che ha questa situazione epidemiologica non tranquillizzante e accelera in maniera non responsabile e coerente con i dati del contagio rischia di rovinare l’Italia in intera».