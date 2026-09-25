L’appello di Mara Carfagna alle elettrici di Reggio Calabria: “Sui diritti delle donne non si torna indietro”

Il 27 e 28 settembre si voterà per le elezioni suppletive

Elezioni suppletive a Reggio Calabria, Mara Carfagna si rivolge alle elettrici del capoluogo calabrese per sottolineare l’importanza di proseguire la battaglia per i diritti delle donne. Per questo per il segretario di Noi Moderati sarà fondamentale votare per il candidato di centrodestra Fabio Roscioli.

“Care amiche di Reggio Calabria, domenica usate il vostro voto anche per difendere i diritti delle donne. Rispondete a chi, come Futuro Nazionale e il generale Vannacci, vorrebbe riportarvi indietro, tornando a parlare di patriarcato e negando persino l’esistenza del femminicidio. A chi vi vorrebbe sottomesse in casa e fuori, prigioniere del peggiore stereotipo maschilista, rispondete nelle urne. Il 27 e 28 settembre avete l’occasione per farlo. Andate a votare e sostenete Fabio Roscioli. Fate sentire la vostra voce a chi pensa di poter cancellare anni di battaglie, diritti e conquiste raggiunti”. Lo scrive sui social Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, pubblicando un video in cui invita a votare Fabio Roscioli alle elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio di Reggio Calabria, che si terranno domenica e lunedì.