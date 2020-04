Vittorio Colao a capo della task force di esperti per la Fase 2 dell'emergenza coronavirus in Italia. Manager, psicologi, economisti e organizzatori del lavoro nella squadra che affiancherà il comitato tecnico scientifico con il compito di studiare come rimettere in moto l'Italia, una volta che la fase di emergenza sanitaria sarà superata. "Non è deciso, ma è molto probabile che alla fine sia indicato Colao come capo della task force", riporta l'Adnkronos. Vittorio Colao, ex amministratore delegato di Vodafone, è in pole position per assumere il comando di una task force di esperti che accompagnerà il periodo in cui gli italiani dovranno convivere con il virus in attesa del vaccino.

"La scelta di Colao appartiene al Quirinale" scrive Dagospia. "L'idea di una task force per ricostruire il Paese che riunisca economisti, giuristi e scienziati, con compiti larghissimi e deleghe ministeriali è passata sopra la testa di Giuseppe Conte".