Decreto liquidità, soldi alle imprese in crisi. Il governo Conte non estende la garanzia al 100%

Decreto liquidità, stanziati 750 miliardi di euro per sostenere la liquidità alle imprese in crisi coronavirus. Ecco quali sono le misure del governo per aiutare le aziende. Nella bozza del decreto si stabilisce che "la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni". La garanzia dello Stato alle banche è rilasciata se l'impresa beneficiaria non rientra tra le imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

Ed ecco il nodo delle percentuali: la garanzia "copre il 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro. Copre l'80% per imprese con fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o più di 5000 dipendenti. Copre il 70% per le imprese con valore di fatturato superiore a 5 miliardi".