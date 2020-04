Prestiti alle imprese, tasse sospese e golden power. Conte svela le misure anti-crisi

Prestiti alle aziende in crisi, sospensione delle tasse a aprile e maggio e golden power. Il decreto liquidità è servito. Il govenro Conte stanzia 400 miliardi come fondo di garanzia per le imprese che chiederanno prestiti al sistema bancario. Lo Stato farà da garante con una copertura fino al 90% del finanziamento. Per i piccoli imprenditori il sistema di garanzia salirà al 100%. Il sistema di garanzia si estenderà a piccole, medie e grandi aziende. I prestiti potranno essere richiesti fino a 5 milioni di euro e fino al 25% del fatturato delle imprese.

Il decreto liquidità prevede anche la sospensione delle tasse per i due mesi di aprile e maggio. Infine la "golden power" che consente allo Stato di frenare le scalate e le acquisizioni da parte di aziende straniere. La "golden power" si applicherà a settori strategici come energia, trasporti, cyber sicurezza, finanza e assicurazioni. Tra decreto liquidità e decreto Cura Italia il governo Conte ha messo in campo 750 miliardi di euro.