Coronavirus nel Lazio, Matteo Salvini ascolta le richieste dei sindaci

L'emergenza coronavirus non conosce confini regionali. Così Matteo Salvini è sempre in contatto con i sindaci, da nord a sud, e negli ultimi giorni ha moltiplicato messaggi e telefonate per conoscere i problemi e le richieste del territorio nelle settimane di emergenza da Covid19.

Tra gli altri, nel Lazio il leader leghista si è confrontato anche nelle ultime ore con Ernesto Tedesco (Civitavecchia), Alessandro Grando (Ladispoli), Alessandro Giulivi (Tarquinia). I sindaci hanno potuto parlare col leader leghista di tutto quello di cui hanno bisogno, con la speranza che finalmente si possa fare qualcosa di concreto per risolvere l'emergenza quotidiana.