Donald Trump e la telefonata a Conte: "Giuseppe was very very happy!"

Donald Trump ha parlato con Conte e "Giuseppe was very very happy", molto molto felice. Il presidente Usa ha commentato così la telefonata con il premier Giuseppe Conte in cui il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'invio di aiuti sanitari all'Italia per il valore di 100 milioni di euro.

Nella serata di ieri era arrivato il ringraziamento di Conte a Trump: "Conversazione lunga e amichevole con il presidente Donald Trump. Molto grato per la solidarietà e il sostegno degli amici americani. Continuiamo a lavorare insieme per vincere questa difficile sfida", ha scritto il presidente del Consiglio su Twitter. Il presidente Usa Donald Trump, parlando a un briefing sul coronavirus, ha con di aver parlato con il primo ministro italiano Giuseppe Conte e che gli Stati Uniti invieranno circa 100 milioni di dollari in articoli medici e ospedalieri in Italia.