Coronavirus, pure Zingaretti fa la carità: 5 euro al giorno!

Neanche basta per tre persone: i numeri sono impietosi. La Regione Lazio, quasi 5,9 milioni di abitanti, stanzia 19 milioni di euro per le famiglie in difficoltà. Spicca impietoso il raffronto con la Regione siciliana, meno di 5 milioni di abitanti, il cui presidente Nello Musumeci, per lo stesso sostegno, ha annunciato lo stanziamento di 100 milioni.

E i numeri non lasciano margine per festeggiare: il contributo giornaliero è di 5 euro e una famiglia può al massimo arrivare ad averne 100 a settimana sotto forma o di buoni spesa o di pacchi alimentari.

Un’economia di guerra, di quelle delle nonne con la borsa nera e i tedeschi nell’aia a razziare il razziabile. E il conto è facile: se una famiglia può ambire ad avere, al massimo, 100 euro a settimana per mangiare, significa che...

