Giuseppe Conte: le scuole resteranno chiuse dopo il 3 aprile

«Lo ha detto già detto la ministra Azzolina e lo ribadisco anche io, è chiaro che la sospensione delle attività didattiche proseguirà. Ora il termine è il 3 aprile, ma per quanto abbiamo potuto valutare non c’è la possibilità di ritornare alle attività didattiche». Così il premier, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sulla ripresa delle scuole.

«Già a inizio settimana saremo al lavoro per confrontarci con il Comitato tecnico-scientifico che sta analizzando i dati così come arrivano e poi valuteremo insieme. Ma non abbiamo ancora i dati». Così il premier, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sulla ripresa delle attività produttive.