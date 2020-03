Coronavirus, Giuseppe Conte annuncia i buoni spesa

«Lo Stato c’è, ci sono molti cittadini che soffrono e a loro dico che non stiamo girando il volto dall’altra parte». Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. «Ho firmato un Dpcm che stanzia 4,3 miliardi da girare al Fondo di solidarietà per i Comuni. È un anticipo del 66% - spiega -. Destiniamo dunque altri 400 milioni ai comuni, per le persone che non hanno soldi per fare la spesa».

«Con un ordinanza di Protezione Civile aggiungiamo altri 400 milioni. Sono soldi che destiniamo ai comuni con il vincolo di utilizzarli per le persone che non possono fare la spesa». Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa. Il riparto di tali risorse aggiuntive sarà basato su criteri nuovi, calibrati per l’esigenza eccezionale, quali i principi del minor reddito pro capite (50-66%) e del numero di abitanti (33-50%) – criteri concordati con l’ANCI (da valutare l’introduzione tra i criteri di riparto dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) calcolato dall’ISTAT – ultimo dato disponibile aggiornato però al censimento del 2011).