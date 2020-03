Italia chiusa almeno fino al 18 aprile. Lockdown e aziende, cosa cambia col nuovo decreto

Il lockdown dell'Italia prosegue per almeno altre due settimane a partire dopo la "scadenza" del Dpcm in vigore. La chiusura totale di tutte le attività a esclusione di quelle essenziali e il divieto di spostarsi per il coronavirus sarà prorogata di quindici giorni. È questo l'orientamento del governo che sta lavorando al nuovo Dpcm, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che dovrà essere approvato il 3 aprile, secondo indiscrezioni riportate dal Corriere della sera. Spostando così il termine al 18 aprile. Al vaglio dell'esecutivo ci sarebbero solo alcune minime deroghe alle aziende.

Il picco della pandemia non è stato ancora raggiunto, nonostante il rallentamento dei contagi degli ultimi giorni. Secondo l'orientamento del governo per arrivare ad allentare le misure restrittive ci vorranno settimane o mesi.