Giuseppe Conte dallo spazio spicca il volo: 100mila fan in un'ora

Il coronavirus fa bene a Giuseppe Conte e la conferenza stampa in streaming di oggi ne è a conferma con centomila fan conquistati in un'ora. Il consenso del premier alle prese con l'emergenza Covid-19 è alle stelle. L'ultimo sondaggio disponibile fotografa un indice di gradimento bulgaro del 71% per il presidente del Consiglio del governo rossogiallo, anche perché l'emergenza fa convogliare inevitabilmente l'attenzione verso l'esecutivo.

In meno di un'ora a cavallo della conferenza stampa odierna Conte ha fatto registrare sulla sua pagina Facebook un incremento di poco meno di centomila follower sforando quota 2,2 milioni. Nonostante sembrasse fatta nello spazio a causa delle voci metalliche dei tanti giornalisti collegati in videoconferenza.