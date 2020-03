Il decreto Cura Italia pubblicato in Gazzetta. Ma spunta l'errore clamoroso

Mentre il decreto "Cura Italia" viene pubblicato in Gazzetta ufficiale e Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia vanno all'attacco affinché sia modificato in sede di conversione in legge (altrimenti voteranno contro), spunta l'errore clamoroso nel testo.

Il testo del decreto infatti è stato pubblicato con una correzione in Gazzetta: all'articolo 53, che prevede le misure per il credito all'esportazione, la frase "nel settore turistico interessato" è stata cancellata per essere sostituita con quella in grassetto "in settori interessati". Di fronte alla richiesta di spiegazioni, una correzione arrivata all'ultimo da qualcuno del governo o se per sbaglio la Gazzetta avesse pubblicato l'articolo grezzo di una bozza, Palazzo Chigi ha risposto: "Non lo sappiamo". Una cancellatura nel testo ufficiale? Non era mai accaduto nella storia della Gazzetta. Senza contare che il decreto "Cura Italia" è stato pubblicato 36 ore dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri.