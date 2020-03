Matteo Salvini e lo scandalo delle mascherine: a chi le danno. E la polizia resta senza

Il governo dà le mascherine ai detenuti e lascia senza protezioni le forze dell'ordine. Matteo Salvini parte all'assalto dell'esecutivo e del ministro Alfonso Spadafora: "Ieri ha detto che daranno 100mila mascherine nelle carceri. Al di là della polizia penitenziaria, che ne merita un milione, qui ci sono poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, militari e finanzieri che stanno facendo i controlli per il coronavirus senza mascherine e guanti. Loro per dignità non lo dicono...", dice Salvini in una diretta Facebook chiedendo rispetto e risorse per agenti e militari impegnati sul campo in questi giorni di emergenza per il Covid-19.

"Noi siamo leali, ma non siamo complici. La situazione sta sfuggendo di mano e dal Governo servono decisioni certe. Nell'ultimo DPCM mancano indicazioni sulle chiusure delle imprese e le decisioni rischiano di finire sulle spalle degli imprenditori", dice ancora Salvini.