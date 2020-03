Coronavirus in Parlamento, Claudio Pedrazzini primo deputato positivo. Ansia a Montecitorio

Il Coronavirus entra in Parlamento. II deputato del gruppo Misto Claudio Pedrazzini è risultato positivo al test del Covid-19. È il primo caso tra Camera dei deputati e Senato.

Claudio Pedrazzini, lodigiano, ha informato gli uffici di Montecitorio dopo aver ricevuto il risultato del tampone. La Camera si è così messa in contatto con le autorità sanitarie per individuare i soggetti da considerare in contatto stretto con il parlamentare come i parlamentari che siedono negli scranni contigui a quelli di Pedrazzini, che non potranno partecipare alla seduta di oggi e alla votazione sullo sforamento del deficit per l'emergenza Coronavirus.

Il deputato ha tranquillizzato sul suo stato di salute: "Sto bene, solo qualche linea di febbre", ha detto Claudio Pedrazzini all'Adnkronos.

La notizia della positività del deputato ha scatenato ansia in molti parlamentari. Oggi in Aula ci sarà il numero minimo di deputati, in rappresentanza di tutti i partiti politici. Dovranno evitare assembramenti ed entrare e uscire scaglionati.