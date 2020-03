Clamorosa gaffe di Virginia Raggi, sindaco di Roma, sul coronavirus. In collegamento con il talk politico “DiMartedì”, condotto da Giovanni Floris su La7 ogni martedì, ha dichiarato: “Sono vicina a tutte le persone che stanno soffrendo, sono vicina alle persone che si sentono disorientate, sono vicina a tutte le persone che stanno perdendo un lavoro o l’hanno perso” e con un sorriso inspiegabilmente compiaciuto ha proseguito: “Sono vicina, immaginiamo, anche alle persone che stanno facendo un lavoro in nero e che improvvisamente si sono trovate senza lavoro”.

Immediato il commento su Twitter di Rita Dalla Chiesa: “Vabbè…” e faccina terrorizzata. Altri utenti hanno ammesso che Virginia Raggi è stata onesta e non ipocrita perché il lavoro in nero è una realtà, ma “non puoi avallarlo e istituzionalizzarlo in una dichiarazione fatta in tv in piena emergenza nazionale". Altri ancora: “Stavo svenendo”, “Credevo di aver capito male”, “Non posso crederci!”, “Incredibile ed è pure avvocato…ma facciamoli provare, mi raccomando”, “Assurdo, l’illegalità va di moda”, “come si può andar bene con tanta mediocrità?