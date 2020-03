La Sanità lombarda sta "arrivando ai limiti massimi". Lo ha detto il governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana in un'intervista a Sky Tg24. "Abbiamo aumentato di oltre 200 posti la disponibilità dei reparti di rianimazione e abbiamo ancora la possibilità di trovare delle soluzioni, ma la richiesta dei malati è elevatissima". Per Fontana il sistema sanitario lombardo "può reggere ancora per una settimana". Anche al Fiera di Rho, ha confermato Fontana, ha dato la sua disponibilità segnalando che in Lombardia ci sono anche ospedali dismessi da poco che possono essere riadattati rapidamente. "A noi - ha aggiunto - adesso manca personale e mancano i macchinari per al rianimazione".