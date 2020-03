Canal+ ci prende in giro sulla pizza Corona. Il governo pretende le scuse della Francia

E' un caso diplomatico tra Italia e Francia. Su Canal+ è andato in onda un video satirico che mostra un pizzaiolo italiano preparare la nuova pizza Corona a base di Covid-19. Ed è scesa in campo anche la ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova «Il video andato in onda in Francia durante una trasmissione di Canal+ è vergognoso e raccapricciante. Davanti al momento di crisi e difficoltà che non solo il nostro Paese ma l’Europa intera sta affrontando, media e televisioni dovrebbero informare i cittadini, raccontando la verità. Basterebbe quello. Invece si sceglie di denigrare un intero Paese». È quanto dichiara su Facebook la ministra delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, riferendo che sulla vicenda sono stati attivati i canali diplomatici e che ora si aspetta delle scuse. «Questa non è satira, è un’offesa - denuncia Bellanova - ad un’intera nazione, è una evidente mistificazione dei fatti. È il populismo fatto immagine. Si mandano in onda fake news per diffondere paura, dividere, creare barriere ma anche legittimare la concorrenza sleale. Noi non ci stiamo». «Ed il coronavirus, come ribadito più volte dalle autorità europee ed internazionali, non si trasmette tramite cibo. I nostri prodotti - sottolinea Bellanova - sono sicuri, di altissima qualità, e lo certificano i controlli che effettuiamo ogni giorno, fra i più stringenti al mondo. Ho attivato i canali diplomatici per segnalare il contenuto mandato in onda e capirne genesi e portata. Nel frattempo, mi aspetto che Canal+ lo ritiri immediatamente e si scusi. Non con me, ma con i 60 milioni di cittadini italiani, lavoratori, imprenditori, produttori, che, con il loro video disgustoso, sono stati offesi».

Va all'attacco anche la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che pubblica il video su Facebook e commenta: "Video “satirico” disgustoso mandato in onda dalla famosa tv francese Canal + per insinuare che i prodotti Made in Italy sono contaminati dal Coronavirus. Disprezzo totale per gli autori di questa immondizia anti italiana. Che dite qualcuno del Governo o della maggioranza PD-M5S avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno?".