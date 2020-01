Salvini incalza Speranza: coronavirus come peste e colera, no frontiere aperte

Non alle frontiere aperte: il coronavirus cinese è pericoloso come peste e colera. Il leader della Lega Matteo Salvini commenta con un tweet l'informativa del ministro della Salute, Roberto Speranza, in Senato. "Il ministro della Salute finalmente arrivato in Senato (dopo le pressioni della Lega) ha appena ammesso che in Cina il coronavirus è trattato e considerato pericoloso “come la peste e il colera” e ha parlato di “elevata probabilità di diffusione globale” del virus. Altro che speculazione, questa è la verità. Ogni giorno arrivano in Italia decine di voli dalla Cina: ci vogliono controlli, controlli e ancora controlli. Altro che frontiere aperte...".

Anche Salvini al termine dell'informativa si è unito all'applauso dell'aula di Palazzo Madama.